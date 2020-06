‘Jeito sonso, cinismo’: Ludmilla posta detalhes da briga com Anitta em vídeo

Divulgação Anitta e Ludmilla romperam amizade após briga por direitos de composição de 'Onda Diferente'



Ludmilla publicou nesta segunda-feira (15) um vídeo de 10 minutos, no Instagram, com detalhes sobre os verdadeiros motivos do rompimento com Anitta. Após a parceria em “Onda Diferente“, com o rapper Snoop Dogg, as cantoras protagonizaram discussões públicas sobre os autores da faixa de “Kisses“, álbum de Anitta lançado no ano passado.

Na sexta-feira (12), Ludmilla já tinha se pronunciado nas redes sociais sobre o caso. Em uma série de vídeos, a funkeira pedia para Anitta parar de se referir à ela em tom de deboche. Isso aconteceu porque Anitta, em seu programa no Multishow, disse que revelaria os motivos da briga se alcançasse uma meta de doação. Na mesma semana, ela ainda gravou um vídeo ironizando que tinha se relacionado com sua bailarina para “copiar Ludmilla”.

Áudios de Ludmilla

O vídeo postado por Ludmilla começa com a cantora mandando um áudio de Whatsapp para Anitta relatando que estava sendo atacada pelos fãs dela, após Ivete Sangalo cantar “Onda Diferente” no Rock in Rio.

Ao repercutir o trecho do momento em suas redes sociais, Ludmilla se disse grata por ter criado algo que repercutisse dessa forma. Os fãs de Anitta, no entanto, mostraram que, no Spotify, quem aparecia como compositor da faixa era Anitta e Snoop Doog.

“Eu, inocente, fui falar com ela sem saber de nada”, escreveu Ludmilla na legenda do áudio. Anitta responde que irá explicar a situação para os fãs no Twitter, já que Ludmilla é a única compositora da letra. O rapper americano recebeu 50% dos direitos de composição como condição para participar da música.

Ludmilla segue o vídeo revelando prints e áudios trocados com Anitta sobre a composição da música, se referindo à ela como “sonsa”, “ardilosa”, “pessoa que faz tudo de caso pensado”.

Combate

Ludmilla também revelou que foi convidada para a faixa “Combatchy“, mas que recusou a se participar por “estar cansada” de Anitta. Luísa Sonza, MC Rebecca e Lexa fizeram um show com Anitta para o lançamento da música no fim do ano passado.

“Eu estava nessa música, cheguei a gravar voz e só pra deixar claro, as meninas que participaram não têm nada a ver com isso. É tudo com ela [Anitta] mesmo. Mas eu já estava cansada de tudo isso, dessas histórias, desse jeito sonso e cinismo dela”, diz Lud no vídeo. “Eu fui no meu limite, aguentei muita coisa para não ter briga, não ter nada”, completou.

“Espero que seja a última vez que eu esteja entrando nesse assunto porque toda vez que tenho que tocar nesse nome, falar sobre ela, me traz uma sensação muito ruim. (…) Vocês fãs dela são muito privilegiados de ter ela à distância, no palco. Se vocês tiverem um dia de convívio com a pessoa dela, vocês vão se desapontar”, disse Ludmilla.

“Eu como mulher preta sempre senti que as pessoas queriam que eu ficasse no meu cantinho por mais que eu tivesse certa. Se alguém pisasse no meu pé, era eu que tinha que pedir desculpas. Porque era ‘você já é preta e está aí, está ocupando um lugar que nem era para estar ocupando’ é tipo isso. Para eu vir falar aqui, isso está me custando demais. (…) Em diversas vezes eu só pedia pra ela paz, mas ela vinha cheia de argumentos, joguinhos, e eu sem paciência nenhuma. Atrás das câmeras ela é uma pessoa que vocês não vão querer conhecer.”

Assista ao vídeo na íntegra: