Rafa Vitti posta vídeo fofo fazendo yoga com a filha: ‘Exercitar esse corpitcho’

Reprodução/Instagram Tatá Werneck babou pelo momento de intimidade entre pai e filha ao compartilhar foto nas redes



O primeiro mês de 2020 ainda não terminou, mas Rafa Vitti já é um candidato forte ao título de Melhor Pai do ano! O ator postou um momento fofo ao lado de Clara Maria, sua filha com a apresentadora Tatá Werneck.

Com a bebê ao seu lado, Vitti faz uma série de posições do yoga. Ao terminar, é a vez da pequena se alongar com a ajuda do papai. “E esse pai que faz yoga com a filha? Rafa, você está atrapalhando meu objetivo de me casar várias vezes”, escreveu Tatá ao compartilhar uma foto do momento.

Em seu Instagram, Rafa postou o vídeo com a filha em timelapse. “Alongando filha… vamos lá, exercitar esse corpitcho”, brincou. Clara Maria completa três meses nesta semana.

Veja o registro: