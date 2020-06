Vídeo de beijão de Tulio Maravilha na mulher, Cristiane, viraliza na web

Casal mostrou que ainda tem muito amor pra dar após 19 anos juntos

Reprodução/Twitter Fã clube repostou vídeo do momento caliente do casal



Casados há 19 anos, a paixão ainda está acesa entre Tulio Maravilha e a mulher, Cristiane. Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana é a prova disso: o casal dá um beijão pra lá de apaixonado nas imagens de poucos segundos.

O momento foi repostado no Twitter por um fã clube do ex-jogador. “Valorize a mulher que você tem”, escreveu Tulio no vídeo.

As reações na web foram diversas. Teve quem invejou o ex-casal, mas quem também desejou distância desse tipo de calor amoroso. Os planos para o pós-quarentena também foram atualizados para muita gente, que já busca um crush para o novo normal.