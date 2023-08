Viih Tube comemora um ano de namoro com Eliezer e detalha história do pedido: ‘No meio do mato’

Nas redes sociais, a atriz escreveu um texto repleto de elogios para o ex-BBB : ‘Obrigada por cuidar bem da nossa família e por ser um parceiro tão compreensivo’

Reprodução/Instagram/@viihtube Viih Tube e Eliezer são pais de Lua di Felice



A atriz Viih Tube se declarou para o namorado Eliezer nesta quarta-feira, 16. Nas redes sociais, ela relembrou o momento em que o ex-BBB a pediu em namoro e homenageou a trajetória até o nascimento de Lua di Felice, filha de 4 meses do casal. “Hoje faz um ano que o Eli me pediu em namoro! Um ano que eu estava dentro dessa cabana no meio do mato, do jeito que mais representa a gente, falando o melhor “sim” que já falei na minha vida”, recordou. Hoje morando juntos, o casal também tem cachorros e produzem conteúdos sobre a paternidade, a rotina e o crescimento do bebê. “Hoje somos casados, com dois filhos peludos e nossa princesa Lua. Você é o cara mais incrível que já conheci, eu admiro a forma como você leva a vida, como você pensa, como você se dedica, como você sonha. Você me inspira, meu amor! Me sinto corajosa, segura, amada ao seu lado. Obrigada por cuidar tão bem da nossa família e por ser um parceiro tão compreensivo em todos aspectos! Eu te amo, e torço que pra sempre seja nós, eu acredito em amor pro resto da vida, e você é o amor da minha vida”, escreveu Viih Tube. Eliezer respondeu que amava a namorada e afirmou que Vitória foi a melhor escolha que fez em sua vida.