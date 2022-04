Viih Tube fala de Rodrigo Mussi e agradece carinho dos fãs: ‘Ansiosa para contar tudo’

Influenciadora está acompanhando o caso de perto e disse que o ex-BBB ficará feliz em saber o quando ele é querido por fãs e amigos

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro que ocasionou um traumatismo craniano



A influenciadora digital Viih Tube agradeceu na manhã desta sexta-feira, 1, o apoio que Rodrigo Mussi está recebendo dos amigos e dos fãs após sofrer um grave acidente de carro. No Twitter, a ex-participante do “BBB 21” escreveu: “Vindo aqui só agradecer mesmo a todos amigos dele que me chamaram para ajudar em qualquer coisa, ele vai ficar feliz demais com tanta gente que o ama e todas as correntes de oração que fizeram, ansiosa para contar tudo para ele e o quanto ele é querido por vocês”. Viih está acompanhando o caso de perto e assumiu as redes sociais do ex-BBB para passar informações sobre o estado de saúde dele.

Viih também fez um desabafo e disse que muitas pessoas estão a criticando por estar dando apoio a família de Rodrigo. “No momento como esse e as pessoas me perturbando, falando que estou me achando a namorada dele, isso me preocupa, vocês não fariam isso por um amigo? Somos amigos desde que ele saiu e termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação, sei que ele confia em mim, não enche, porra”, postou a artista, que foi flagrada aos beijos com Rodrigo durante o Lollapalooza Brasil 2022. Em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o ex-BBB contou que se aproximou de Viih por uma questão profissional, pois não entende desse universo de influenciadores e ela já está há anos nesse mercado: “Ela me ensina muito, me orienta, mas nunca tinha tido nada fora disso”. A aproximação entre eles aconteceu no festival durante o show de Miley Cyrus. “A gente se fala todos os dias por conta da profissão, mas não dá para garantir nada de futuro a partir de agora”, declarou o gerente comercial na ocasião.

Na noite da última quinta-feira, 31, Viih também se manifestou nas redes sociais e explicou que a família precisa de espaço neste momento tão delicado: “Estou no hospital com a família do Rodrigo, não sei como pedir isso a vocês, mas Rodrigo não era uma pessoa pública há pouco tempo atrás, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados, por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele”. Rodrigo sofreu um traumatismo craniano e fraturas no corpo após o acidente de carro. Ele precisou passar por uma múltipla cirurgia na cabeça e nas pernas. O ex-BBB está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e seu estado de saúde é delicado.

