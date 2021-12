Viih Tube protagoniza beijo quádruplo em festa de Virgínia; confira quem beijou quem

Química entre youtuber Kéfera e ex-BBB Kerline chamou a atenção dos internautas; Bil e Marina Ferrari foram flagrados em clima de romance

Aconteceu na noite de terça-feira, 21, a festa da influenciadora digital Virgínia Fonseca em comemoração a marca de 30 milhões de seguidores no Instagram. O evento contou com shows de Zé Felipe, marido da influencer, e de Luísa Sonza. Assim como na “Farofa da Gkay“, a festa do pijama de Virgínia foi marcado por ficadas entre famosos e subcelebridades. Vários beijos foram registrados em lives e publicações nas redes sociais dos presentes. Viih Tube e Lipe Ribeiro deram o que falar ao chegarem juntos no evento de Virgínia. O affair entre os dois foi iniciado na festa de Gkay.

Viih Tube e Lipe chegaram juntos na ‘Festa da Virgínia’ já dando beijo. Gente?! 😱🔥 (Imagem Reprodução AgNews) pic.twitter.com/BLjrOXRlt8 — Fofoquei (@fofoqueioficial) December 22, 2021

O casal foi visto em um beijo quádruplo com a youtuber Kéfera e a apresentadora Gabi Lopes:

viih tube, lipe, kefera e gabi lopes pic.twitter.com/kElEtvBDbV — m. (@imarceIx) December 22, 2021

Gabi Lopes também foi flagrada com ex-“A Fazenda 13” Aline Mineiro, com o youtuber Nobru, com a influencer Belle Kaffer e com o ex-BBB Gui Napolitano. Nobru, por sua vez, também beijou a criadora de conteúdo digital Pétala Barros.

gabi lopes beijando o nobru 🆘 pic.twitter.com/BzzDyXr1uP — m. (@imarceIx) December 22, 2021

A ALINE E A GABI LOPES SENHOR 🆘🆘 pic.twitter.com/sNTUUCcU45 — letícia. (@blindadx) December 22, 2021

Gui e Gabi Lopes ainda participaram de um beijo triplo com a ex-BBB Flay.

Aqui o QG é da Flay. Mas…como foi ela que postou e temos o sr. @guinapolitano que não gosta de beijar em público, beijando e muito, resolvi postar kkkkk 📲 Flay Via InstaStorie pic.twitter.com/AJCORXSpRe — QG da Flay Oficial | #SentadaDaDeusa (@qgdaflayoficial) December 22, 2021

A química entre a youtuber Kéfera e a ex-BBB Kerline, porém, foi o ápice da noite para os internautas, porém, apenas um selinho foi registrado pelas câmeras.

PELO AMOR DE DEUS KEFERA EU TÔ PASSANDO MAL pic.twitter.com/eMm6QXizGJ — ButtahBenzo (@BraitRenault) December 22, 2021

Vey sei lidar não plmds ❤pic.twitter.com/aFkDnWm5De — Gih (@itskcce97) December 22, 2021

Outro casal em clima de romance era Bil Araújo e Marina Ferrari. Os dois se conheceram em “A Fazenda 13”, mas não se envolveram no reality.