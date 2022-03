Viih Tube se irrita após ser exposta por Lipe Ribeiro: ‘Ingrato do caral**’

Ex-Fazenda disse que affair com a influenciadora chegou ao fim porque ela ‘começou a confundir as coisas’; ex-BBB rebateu e disse que o que ele fez com ela ‘foi imperdoável’

Reprodução/Instagram/viihtube/Record Viih Tube disse que Lipe Ribeiro é o pior homem que ela já conheceu



A influenciadora digital Viih Tube se irritou com as declarações de Lipe Ribeiro sobre o fim do affair que eles viveram. A relação, que sempre foi pintada como aberta, começou durante a Farofa da Gkay e fez sucesso nas redes sociais. Eles continuaram se vendo, mas, de comum acordo, ainda ficavam com outras pessoas. Segundo o ex-Fazenda, a relação acabou, pois Viih “começou a confundir as coisas”. “Ela é muito nova, tem 21 anos, eu acho. Ela começou a ter um sentimento ali que não era o momento e começou a ter ciúmes, maluquice. No começo, cada um ia para o seu canto, ficava com outras pessoas, era muito tranquilo”, falou Lipe no canal do YouTube “Bulldog Show”. A ex-participante do “BBB 21”, que de fato tem 21 anos, ficou incomodada com a forma como foi exposta e usou as redes sociais para rebater as falas do seu ex-affair, que tem 30 anos.

“Nossa garanhão desapegado, sou a novinha de 21 que tem maturidade o suficiente para não te expor assim, e mulher nenhuma confunde as coisas sozinha, quem não deixava claro e manipulava tudo era você, até em Sorocaba conhecer família você foi. E amizade é o cassete, você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável, você foi meu maior livramento, quero é distância, você não merece metade do que já fiz por você”, comentou Viih em um post no Instagram. Ela também fez um desabafo no Twitter: “Ingrato do caralho, sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei, maluco é você nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você. Obrigada Deus, eu sei que foi você que me livrou”.

Vou comentar a mesma coisa em quantas páginas de notícia forem preciso, ingrato do caralho, sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei, maluco é você nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você — Viih Tube 🎬 (@viihtube) March 23, 2022