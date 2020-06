Violão usado por Kurt Cobain em álbum acústico é leiloado por US$ 6 milhões

Divulgação Violão de Kurt Cobain bateu recorde em leilão



O violão usado por Kurt Cobain, líder do Nirvana, no álbum “Unplugged in New York”, foi vendido neste sábado por US$ 6 milhões (R$ 32 milhões), em um leilão realizado em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

O valor, divulgado por meio de um comunicado da casa de leilões Julian’s, representa um “recorde mundial” para o instrumento.

O comprador foi o magnata australiano Peter Freedman, que anunciou ter planos de iniciar um turnê de exibição do violão de Cobain, que visará arrecadar fundos para grupos de apoio à classe artística.

O modelo acústico utilizado pelo roqueiro, uma Martin D-18E, foi produzido em 1959. O instrumento começou no leilão custando US$ 250 mil (R$ 1,33 milhão).

Até hoje, a guitarra mais cara havia sido uma Fender Stratocaster, usada por David Gilmour, do Pink Floyd, que foi negociada por US$ 4 milhões (R$ 21,3 milhões, em valores atuais), em leilão realizado no ano passado.

O “Unplugged in New York” foi gravado em novembro de 1993, como parte de um programa especial para a emissora “MTV”, e saiu à venda como álbum em novembro do ano seguinte, sete meses após o suicídio de Cobain.

*Com Agência EFE