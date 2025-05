Virginia e Zé Felipe se pronunciam após término: ‘Não é marketing’

Separação anunciada na noite de terça-feira (27) provocou uma série de especulações nas redes sociais, como estratégia para desviar a atenção do público em relação à investigação da CPI das bets

Reprodução/Instagram Eles se casaram em março de 2021 e têm três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo



A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe se pronunciaram nesta quarta-feira (28) após anunciarem o fim do relacionamento. O antigo casal gravou um conjunto de stories onde afirmou que a separação não é marketing e explicaram que quiseram encerrar o ciclo de uma forma saudável. “Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, iniciou a apresentadora. “A gente só quis acabar da melhor forma”, completou Zé. “Antes de dar alguma briga. Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro. Para um sair brigando com o outro”, afirmou Virginia.

A empresária acrescentou: “No português mais claro: só não estamos beijando. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua”. “Todo final de ciclo é difícil, ontem a gente chorou a noite toda”, contou o cantor. “Mas é a escolha que a gente tomou, Deus abençoe nossa união, que vai continuar pro resto da vida, e dê sabedoria”, acrescentaram.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A separação anunciada na noite de terça-feira (27) provocou uma série de especulações nas redes sociais. Muitos internautas levantaram a hipótese de que o término poderia ser uma estratégia de marketing, enquanto outros acreditam que o cantor sertanejo está se preparando para o lançamento de uma nova canção. Além disso, há quem sugira que o rompimento tenha como objetivo desviar a atenção do público em relação à investigação da CPI das bets. Eles se casaram em março de 2021 e têm três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos