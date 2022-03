Virgínia Fonseca anuncia que está grávida do segundo filho com Zé Felipe

Casal já é pai de Maria Alice, de 9 meses; influenciadora descobriu a gravidez na sexta-feira, mas só contou para o marido neste domingo

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 9 meses



A influenciadora Virgínia Fonseca anunciou neste domingo, 6, em seu perfil no Instagram que está grávida do seu segundo filho com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo. “Maria Alice foi promovida a irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, diz a publicação, que conta com uma foto do casal com Maria Alice, de 9 meses, além da foto do teste positivo de gravidez. O post conta com comentários de comemoração de diversos famosos, como Leonardo, a apresentadora Eliana, a ex-BBB Rafa Kalimann e a cantora Ivete Sangalo. “Assim o coração do vovô não aguenta”, afirmou Leonardo. Já o cantor Xand Avião parabenizou a família e desejou muita saúde. Nos stories, a influenciadora contou que descobriu a gravidez nesta sexta-feira, 4, mas só contou para o marido e para a família neste domingo. Virgínia e Zé Felipe estão juntos desde 2020.