Virginia revela motivo de dívida de R$ 6,5 mil por IPTU em Londrina

Reprodução/Instagram/@virginia Nos stories, Virginia também recordou que já passou pela experiência de ter seu nome negativado no Serasa



Virginia Fonseca revelou nesta segunda-feira (16) nos stories que enfrenta uma dívida de R$ 6,5 mil devido à falta de pagamento do IPTU de uma sala comercial localizada em Londrina. Ao tomar conhecimento de que poderia ter seus bens penhorados, a influenciadora inicialmente acreditou que se tratava de uma “fake news”, mas decidiu investigar a veracidade da informação. Durante uma viagem à China, ela conversou com sua mãe sobre a situação da sala comercial e confirmou a existência da dívida, comprometendo-se a regularizar o pagamento do IPTU.

A influenciadora destacou que, ao contrário de outros imóveis que sua mãe possui para locação, o contrato referente à sala em Londrina não especificava que o inquilino era responsável pelo pagamento do IPTU. Essa falta de clareza no contrato gerou a confusão e a consequente dívida. Nos seus stories, Virginia também recordou que já passou pela experiência de ter seu nome negativado no Serasa, resultado de uma conta de celular não paga com o valor de R$ 30, também por causa de sua mãe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos