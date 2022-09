Virou fã? Kanye West compartilha fotos de Bruna Marquezine nas redes sociais

Rapper encontrou com a brasileira em Londres no início da semana em um desfile de moda

Reprodução/Netflix/Instagram/brunamarquezine Kanye West compartilhou fotos de Bruna Marquezine no Instagram



O cantor Kanye West compartilhou nesta quarta-feira, 28, duas fotos da atriz Bruna Marquezine nos stories do Instagram. Os artistas se encontraram em Londres, na Inglaterra, na última segunda-feira, 26, no desfile da coleção de verão da Burberry para 2023. O rapper cumprimentou a atriz durante o evento e esse encontro repercutiu nas redes sociais, isso porque a Vogue divulgou que o ex-marido da socialite Kim Kardashian teria elogiado o visual de Bruna. “Seu vestido é lindo”, comentou supostamente o americano. Nas fotos que Kanye postou da brasileira nas suas redes sociais, ela aparece justamente com a roupa que usou no evento de moda. A artista, que será a primeira brasileira a protagonizar um filme da DC, “Besouro Azul”, também recebeu elogios de vários famosos, como Maisa Silva, Fernanda Souza, Sabrina Sato e Pabllo Vittar, ao publicar fotos do evento em Londres. O visual de Bruna, no entanto, não rendeu apenas comentários positivos. Ao comentar um post no Instagram sobre o look da atriz no desfile de moda, a primeira-dama Michelle Bolsonaro declarou: “A pessoa gosta de ser feia e vulgar”.