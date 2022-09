Vitão rebate críticas ao seu atual estilo de se vestir: ‘Não me prendo a gêneros’

Cantor disse que gosta de brincar com suas roupas, cabelo e maquiagens, pois vê a moda como arte

Reprodução/TikTok/vitao Vitão disse que enxerga a moda como arte e uma forma de transformação



O cantor Vitão rebateu as críticas que vem recebendo por apostar em uma nova forma de se vestir. Além da mudança no estilo de roupa, o artista também tem usado batom, pintado as unhas e usado maquiagens coloridas. “Moda pra mim é arte. É poder brincar com nossa imagem nos transformando a cada dia em uma pitada de tudo aquilo que é referência para nós, que nos apaixona. Se minha vestimenta, meu cabelo, meu rosto ou minha voz causa raiva em você, isso é algo que você tem que mudar, não eu”, declarou o cantor, que tem sido alvo de piadas maldosas nas redes sociais. Em seu desabafo, Vitão disse que acha um absurdo a vestimenta de uma pessoa causar tanto impacto na sociedade. “Minha vó me disse uma vez algo sábio, disse que a forma como nos apresentamos esteticamente para o mundo deveria ser apenas uma grande brincadeira. Como se nos fantasiarmos todos os dias de um novo personagem adequado ao modo como estamos nos sentindo no dia. E é verdade”, comentou o artista. “Fico com muita raiva quando não posso entrar em algum lugar por causa das roupas que estou vestindo. Por que a roupa é tão determinante nas nossas vidas? Decide tanta coisa por nós, determina aonde podemos entrar ou não e ao lado de quem podemos andar ou não. Ridículo. Gosto de brincar com minhas roupas, cabelo, pinturas etc., assim como gosto de brincar com minha música. Eu não me prendo a gêneros e estilos musicais, sou um criador de música sem barreiras, cada vez mais. Quanto ao conservadorismo de vocês, espero que isso melhore”, finalizou.

Moda pra mim é arte. É poder brincar com nossa imagem nos transformando a cada dia em uma pitada de tudo aquilo que é referência pra nos, que nos apaixona. Se minha vestimenta, meu cabelo, meu rosto ou minha voz causa raiva em você, isso é algo que VOCÊ tem que mudar, não eu. — VITÃO 🚪 (@vitao) September 18, 2022

Minha vó me disse uma vez algo sábio, disse que a forma como nos apresentamos esteticamente para o mundo deveria ser apenas uma grande brincadeira. Como se nos fantasiássemos todos os dias de um novo personagem adequado ao modo como estamos nos sentindo no dia. E é VERDADE 🤯 — VITÃO 🚪 (@vitao) September 18, 2022

Fico com muita raiva quando não posso entrar em algum lugar por causa das roupas que estou vestindo. Por que a roupa é tão determinante nas nossas vidas? Decide tanta coisa por nós, determina aonde podemos entrar ou não e ao lado de quem podemos andar ou não. Ridículo — VITÃO 🚪 (@vitao) September 18, 2022