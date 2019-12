Vitória Strada assume namoro com Marcella Rica

Vitória Strada e Marcella Rica estão namorando há nove meses

Reprodução/Instagram Vitória Strada e Marcella Rica estão namorando



Vitória Strada, que interpretou Julia Castelo na novela “Espelho da Vida”, revelou neste domingo (22) que está namorando há nove meses a atriz Marcella Rica.

“2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz”, disse Vitória, em entrevista ao colunista Ancelmo Góis, de O Globo, sobre seu primeiro relacionamento homoafetivo.

Em outubro, Vitória já tinha demonstrado em seu Instagram que as duas estavam envolvidas. Na época, a atriz da Globo publicou uma foto na qual aparece ao lado de Marcella, o que gerou especulações sobre um suposto namoro.

Marcella publicou a mesma foto em sua rede social ao parabenizar Vitória Strada pelo aniversário em 12 de outubro; a legenda do post termina com “amo você”.

Vitória volta à TV em 2020, quando será protagonista da novela “Salve-se quem puder”, novela das 19h que estreará em janeiro. Na trama, a atriz interpretará a decoradora Kyra.

*Com Estadão Conteúdo