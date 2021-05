Viúvo de Paulo Gustavo se irrita com boatos de que estaria conhecendo alguém: ‘Estou sofrendo’

Thales Bretas pediu para respeitarem seu luto e disse que vai ‘processar irresponsáveis’

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/16.03.2021 Thales Bretas enfatizou que Paulo Gustavo foi o amor da sua vida



O médico Thales Bretas decidiu se pronunciar após circular nas redes sociais um boato de que ele estaria “conhecendo melhor” um amigo após a morte do seu marido, o ator Paulo Gustavo. O dermatologista deixou clara a sua indignação e ameaçou processar o colunista que soltou a notícia. “Eu fico impressionado como as pessoas são oportunistas e maldosas! Não respeitam nada e ninguém! Um luto que o Brasil está sentindo não merece ser alvo de fake news, muito menos eu, que estou sofrendo muito com a partida do amor da minha vida! Estou pedindo ajuda para tomar todas as providências cabíveis e processar irresponsáveis”, escreveu o médico nos stories do Instagram neste domingo, 23. “Inventar aspas, relatos de pessoas e histórias descabidas é crime! Espero que ainda tenhamos justiça nesse país, já que dignidade não há! Nem vacina…”, acrescentou. Thales se casou com Paulo Gustavo em dezembro de 2015 e, juntos, eles tiveram dois filhos, Romeu e Gael, que são frutos de uma inseminação artificial e foram gerados por meio de barrigas de aluguel. O ator morreu aos 42 anos, no último 4 de maio, após ter complicações relacionadas à Covid-19, e sua partida gerou grande comoção nacional e foi lamentada por diversos artistas. Paulo Gustavo segue recendo diversas homenagens, já virou nome de rua em Niterói e vai ganhar uma estátua em um parque da cidade onde cresceu.