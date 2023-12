Vivi Wanderley se revolta ao flagrar Juliano Floss com affair um dia após término: ‘Nojo’

Casal de influenciadores anunciaram fim de relacionamento na tarde do dia 28 após dois anos de namoro

Reprodução/Instagram/@julianofloss Juliano Floss e Vivi ficaram juntos por dois anos



A cantora Vivi Wanderley se revoltou com o ex-namorado Juliano Floss menos de um dia após o anúncio oficial do término. A influenciadora teria sido avisada por amigos que o ex estava em clima íntimo com outra mulher durante uma festa na última madrugada. “Joguei dois anos da minha vida fora”, disse. “Se tivesse se envolvido era menos pior, né? Quase transando com a mão na calça da menina na frente de todo mundo. Sincero que nojo”, continuou Vivi por meio de um comentário no Instagram. A mãe da cantora também repudiou a suposta atitude de Juliano. O tiktoker ainda não se pronunciou. Na última quinta-feira, 28, o casal anunciou o fim do namoro de dois anos e Vivi afirmou que “só sentimento não sustenta uma relação”. Os dois ficaram conhecidos por gravarem desafios de danças juntos no TikTok.