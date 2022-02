Viviane Araújo chora ao anunciar gravidez, aos 46 anos: ‘Deu certo’

Atriz postou um vídeo mostrando sua reação e a do marido, Guilherme Militão, ao descobrir que estão esperando um filho; assista

Reprodução/Instagram/araujovivianne Viviane Araújo está grávida do seu primeiro filho com Guilherme Militão



A atriz Viviane Araújo, de 46 anos, anunciou neste sábado, 19, que está grávida do seu primeiro filho. A criança é fruto do seu casamento com o empresário Guilherme Militão. “Não sei nem o que falar agora. É a segunda vez que estamos tentando. Deu certo! Estou muito feliz”, disse a artista no vídeo em que aparece chorando e abraçando o marido. A rainha da escola de samba Salgueiro deixou claro que ser mãe estava, sim, nos seus planos. “Você não tem noção da emoção que senti neste momento!!! Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você, meu amor. Sim! Eu estou grávida!!! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade!!! Já não aguentava mais! (risos) Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança”, escreveu em um post no Instagram. Viviane e Militão receberam mensagens de vários famosos. “Chorei aqui junto mamãe! Que emoção! Deus abençoe essa família”, comentou a apresentadora Sabrina Sato. “Chorando com vocês e vibrando por ti nível máximo”, escreveu a ex-Fazenda Mileide Mihaile. “Deus os abençoe, querida amiga”, acrescentou o apresentador Otaviano Costa. As cantoras Lexa, Sandra de Sá, Kelly Key e Simaria também parabenizaram o casal.