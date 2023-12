Vyni, do ‘BBB 22’, desabafa sobre procedimentos estéticos: ‘Minha cara era usada como chacota’

Influenciador passou realizou harmonização facial e botox: ‘Melhor coisa que fiz’

Reprodução/Instagram/@vyniof Vyni participou do 'BBB 22'



O ex-BBB Vyni desabafou sobre os procedimentos estéticos que fez desde sua saída do reality show. “Recém-saído do BBB, eu estava começando a abraçar a minha sexualidade e a explorar a minha identidade, trejeitos. Queria deixar o cabelo crescer, aprender maquiagem, dança. Era horrível ver minha cara editada sendo usada como chacota por quem eu acreditava que me estenderia a mão. Recalculei a rota e decidi mudar. Não pelos outros, mas por mim. E foi a melhor coisa que fiz! Desenvolver aquele Vyni teria sido o maior erro da minha vida. Obrigado, Deus”, explicou. Na época, viralizaram montagens onde o influenciador usa perucas. Após sair do reality show da Globo, Vyni colocou lentes de contato nos dentes, botox e fez harmonização facial. O relato do ex-brother dividiu opiniões nas redes sociais. “Forma bruta que fazem gays afeminados se moldar numa masculinidade para se encaixar, acho um tanto triste ver isso”, disse um perfil no X. “Você mudou pelos outros”, opinou outro usuário.