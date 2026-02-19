Wagner Moura diz ‘ter medo’ de se deparar com agentes do ICE: ‘Podem te matar’

O ator brasileiro mora há sete anos nos Estados Unidos com a família e, em entrevista, ao ‘El País’ falou sobre as severas políticas de controle de imigração do país

EFE/EPA/ANDREAS BECKER Wagner Moura classificou o momento nos EUA como "muito feio" devido às ações contra imigrantes



O ator Wagner Moura declarou “ter medo” de se “deparar” com funcionários do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). Em entrevista ao jornal El País publicada na quarta-feira (18) o brasileiro disse reagir “de maneira explosiva” quando presencia “uma situação de injustiça ou de autoritarismo”. O concorrente ao Oscar por atuação em “O Agente Secreto” mora há sete anos em Los Angeles, na Califórnia, com a esposa Sandra Delgado e os três filhos, Bem, Salvador e José.

Wagner Moura disse também que os Estados Unidos “atravessam um momento muito feio” em relação às fortes medidas de controle imigratório adotadas pelo governo de Donald Trump. O ator baiano afirmou que os agentes do ICE “podem te matar”. “Conheço muitos latinos que estão escondidos em casa, sem levar os filhos à escola”, contou.

O protagonista de “O Agente Secreto” também traçou um paralelo entre a situação política brasileira durante a gestão de Jair Bolsonaro e o governo Trump. “Vivemos tempos muito tristes. É curioso como se repetem os mesmos padrões que ocorreram no Brasil. Por exemplo, demonizar os atores, os artistas, os jornalistas e as universidades”, disse.

“A extrema-direita no Brasil foi muito eficaz em transformar, diante das pessoas, os artistas brasileiros em inimigos do povo. Com um discurso com mensagens como a de que essa gente vive do dinheiro público. Ou como conseguiram fazer com que a verdade desaparecesse”, declarou.

*Com informações de Estadão Conteúdo