Wanessa Camargo se pronuncia sobre crise de ciúmes de Dado Dolabella em bar no Rio

Ator teria empurrado a ex e o cantor sertanejo Luan Pereira após ver os dois dançando durante confraternização dos participantes da ‘Dança dos Famosos’

Reprodução/Instagram/@dadodolabella Wanessa e Dado têm uma relação marcada por idas e vindas desde o início dos anos 2000.



A cantora Wanessa Camargo se pronunciou nesta sexta-feira (22) para negar os rumores de que teria sido agredida pelo ator Dado Dolabella, seu ex-namorado, durante um encontro com colegas do quadro “Dança dos Famosos”, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu na noite de quinta-feira (21), em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, após um after com parte do elenco do programa. Segundo relatos, Dado teria se irritado com a aproximação entre Wanessa e o sertanejo Luan Pereira, que ensaiava passos de dança com a cantora.

Em meio à confusão, o ator teria empurrado Luan, que caiu no chão, e também Wanessa. Em suas redes sociais, a filha de Zezé Di Camargo confirmou que houve um “momento infeliz”, mas negou qualquer agressão física contra ela.“Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!” escreveu a artista em seus stories. A assessoria de Wanessa também negou que a cantora tenha sido agredida e classificou os boatos como especulação.

Já Luan Pereira evitou comentar diretamente o caso. O sertanejo compartilhou apenas uma mensagem bíblica sobre “livramento” e reagiu com emojis de risada a publicações que o colocavam como pivô do desentendimento. Dado Dolabella, por sua vez, publicou uma indireta em seu Instagram horas antes do posicionamento da cantora: “Respeito é pra quem tem”, escreveu, ao som de uma música de Sabotage.

Wanessa e Dado têm uma relação marcada por idas e vindas desde o início dos anos 2000. Após reatarem em 2022, o casal chegou a anunciar separação em fevereiro deste ano, mas foi visto junto novamente em agosto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA