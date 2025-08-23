Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Wanessa Camargo se pronuncia sobre crise de ciúmes de Dado Dolabella em bar no Rio

Wanessa Camargo se pronuncia sobre crise de ciúmes de Dado Dolabella em bar no Rio

Ator teria empurrado a ex e o cantor sertanejo Luan Pereira após ver os dois dançando durante confraternização dos participantes da ‘Dança dos Famosos’

  • 23/08/2025 06h33
Reprodução/Instagram/@dadodolabella Wanessa Camargo e Dado Dolabella em cachoeira Wanessa e Dado têm uma relação marcada por idas e vindas desde o início dos anos 2000.

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou nesta sexta-feira (22) para negar os rumores de que teria sido agredida pelo ator Dado Dolabella, seu ex-namorado, durante um encontro com colegas do quadro “Dança dos Famosos”, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu na noite de quinta-feira (21), em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, após um after com parte do elenco do programa. Segundo relatos, Dado teria se irritado com a aproximação entre Wanessa e o sertanejo Luan Pereira, que ensaiava passos de dança com a cantora.

Em meio à confusão, o ator teria empurrado Luan, que caiu no chão, e também Wanessa. Em suas redes sociais, a filha de Zezé Di Camargo confirmou que houve um “momento infeliz”, mas negou qualquer agressão física contra ela.“Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!” escreveu a artista em seus stories. A assessoria de Wanessa também negou que a cantora tenha sido agredida e classificou os boatos como especulação.

Já Luan Pereira evitou comentar diretamente o caso. O sertanejo compartilhou apenas uma mensagem bíblica sobre “livramento” e reagiu com emojis de risada a publicações que o colocavam como pivô do desentendimento. Dado Dolabella, por sua vez, publicou uma indireta em seu Instagram horas antes do posicionamento da cantora: “Respeito é pra quem tem”, escreveu, ao som de uma música de Sabotage.

Wanessa e Dado têm uma relação marcada por idas e vindas desde o início dos anos 2000. Após reatarem em 2022, o casal chegou a anunciar separação em fevereiro deste ano, mas foi visto junto novamente em agosto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

