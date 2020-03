Whindersson Nunes cancela turnê nos EUA devido ao coronavírus

Whindersson Nunes faria seis shows em turnê pelos Estados Unidos

Whindersson Nunes cancelou a turnê nos Estados Unidos devido à pandemia de coronavírus. A confirmação saiu nesta sexta-feira (13).

O youtuber estava nos EUA apresentando o show “A Volta do que Não Foi”. A turnê começaria nesta quinta-feira (12), na Filadélfia, e seguiria até o dia 22 de março, em Tampa.

Veja abaixo o comunicado da produtora dos shows:

“A Non Stop Produções, na qualidade de empresa responsável pelo agenciamento de shows do artista Whindersson Nunes, lamenta informar o cancelamento do restante da turnê Estados Unidos 2020, que teria shows dos dias 12/03 a 22/03, devido à declaração de pandemia do Covid 19, feita pela Organização Mundial da Saúde.

Prezamos, acima de tudo, pelo bem estar e segurança de nosso público e toda equipe, de forma que seria inviável manter a agenda de shows do artista sem colocarmos estes princípios em risco.

Todos os clientes que adquiriram seus ingressos para os shows serão integralmente ressarcidos. Pedimos a todos os compradores que procurem o SAC da empresa de ingressos que realizou a venda, para solicitação de reembolso. Agradecemos a compreensão.”

Depois da turnê nos Estados Unidos, Whindersson Nunes volta ao Brasil e faz shows em Campinas (SP), Uberlândia (MG), Uberaba (MG), São Paulo, Maringá (PR) e Londrina (PR) em abril.