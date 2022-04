Will Smith anuncia saída da Academia de Hollywood após polêmica no Oscar

Vencedor da categoria ‘Melhor Ator’ está sendo investigado pela Academia por tapa em Chris Rock

Reprodução/Instagram/willsmith/02.03.2021 Will Smith decidiu se retirar do quadro da Academia depois de tapa em Chris Rock



O vencedor do Oscar de Melhor Ator em 2022, Will Smith, pediu demissão do quadro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta sexta-feira, 1º, depois de dar um tapa em Chris Rock na cerimônia do último domingo, dia 27. Em comunicado enviado ao site Deadline, Will disse que acatará integralmente todas as decisões da Academia por sua conduta que classificou como “chocante, dolorosa e imperdoável”. Ele disse que está de ‘coração partido’ e quer que o foco esteja ‘naqueles que merecem atenção por suas realizações’. “A mudança leva tempo e estou empenhado em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permitirei que a violência ultrapasse a razão”, disse no pronunciamento. Na última quarta-feira, uma reunião virtual reuniu 50 membros da Academia para discutir o caso. Eles decidiram que Will tinha 15 dias para responder por escrito à afirmação de que violou os padrões de conduta da Academia. No próximo dia 18 de abril uma nova reunião acontecerá para definir o futuro do ator. De acordo com o site Deadline, não há possibilidade de retirar a estatueta de Will por seu trabalho em ‘King Richard: Criando Campeãs’. As punições mais prováveis seriam uma longa suspensão e nenhum convite para o 95º Oscar, no ano que vem.

Confira a íntegra do comunicado de Will Smith:

Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da Academia e aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa. Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Então, estou me demitindo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A mudança leva tempo e estou empenhado em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permitirei que a violência ultrapasse a razão.