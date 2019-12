Will Smith canta ‘Garota de Ipanema’ com filha em karaokê; confira

Reprodução/Instagram Momento foi registrado pela matriarca da família durante comemorações de Natal



Jada Pinkett Smith flagrou um momento fofo durante o Natal da família Smith! A matriarca filmou o marido e a filha cantando a versão em inglês de “Garota de Ipanema”, eternizada por Tom Jobim e Frank Sinatra.

Will e Willow Smith aparecem de pijamas e bem a vontade enquanto cantam versos do clássico da bossa nova. Além de cantar ao lado da filha, o ator também se aventurou sozinho no tema de “O Barco do Amor”, clássica série da TV americana dos anos 80.

Veja o momento: