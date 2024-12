William Bonner sofre acidente durante corrida e fratura o braço

Jornalista tropeçou durante exercício na Lagoa de Freitas e usou as mãos para proteger o rosto

Reprodução/Instagram/realwbonner William Bonner exibiu o braço enfaixado em seu perfil no Instagram



William Bonner, âncora do Jornal Nacional, compartilhou detalhes sobre um acidente que resultou na imobilização de seu braço. O incidente ocorreu no sábado (21) enquanto ele corria nas proximidades de sua residência. Bonner, que havia completado uma corrida de 2 km, algo que não fazia há algum tempo, estava satisfeito com seu desempenho até o momento da queda. Durante o trajeto na lagoa Rodrigo de Freitas, Bonner tropeçou e caiu, estendendo os braços para proteger o rosto.

O acidente causou uma fratura em um pequeno osso da mão direita, conhecido como trapézio. Apesar da gravidade da situação, o jornalista tranquilizou seus fãs ao afirmar que não precisará passar por cirurgia. Embora sua mão esquerda não tenha sofrido fraturas, Bonner relatou que ela foi impactada de forma significativa. O âncora do telejornal destacou que o processo de recuperação levará cerca de quatro semanas, período em que ele deverá evitar esforços que possam agravar a lesão.

A queda não apenas interrompeu sua rotina de exercícios, mas também trouxe à tona a importância de se cuidar durante atividades físicas. Bonner, conhecido por sua dedicação ao esporte, agora enfrentará um tempo de recuperação, mas permanece otimista em relação ao seu retorno às atividades normais.

