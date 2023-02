Woody Harrelson, de ‘Jogos Vorazes’, gera polêmica com insinuações sobre vacina da Covid-19

Ator fez uma piada no programa ‘Saturday Night Live’ que foi entendida como um discurso antivacina

Reprodução/NBC Monólogo de Woody Harrelson no 'Saturday Night Live' repercutiu nas redes sociais



O ator Woody Harrelson, conhecido por atuar em filmes como “Jogos Vorazes” e “Triângulo da Tristeza”, gerou polêmica nas redes sociais ao fazer piadas que foram entendidas como uma teoria da conspiração relacionando a Covid-19 aos fabricantes de vacinas. Durante participação no “Saturday Night Live”, o artista disse em tom de piada que leu um roteiro maluco no qual “todos os maiores cartéis de drogas do mundo se reúnem, compram toda a mídia e todos os políticos e forçam todas as pessoas do mundo todo a ficarem trancadas em suas casas, e as pessoas só podem sair se pegarem as drogas dos cartéis e ficarem tomando” por tempo indeterminado.

Na sequência, Woody disse que “jogou o roteiro fora”. “Quem vai acreditar nessa ideia maluca de ser forçado a usar drogas – eu faço isso voluntariamente o dia todo”, declarou o ator. Ele não citou diretamente as vacinas ou a Covid, mas os telespectadores logo fizeram essa associação considerando declarações anteriores de Woody. Em 2020, por exemplo, o artista compartilhou no Instagram a falsa informação de que os sinais 5G teriam relação com o surgimento do coronavírus. Já em maio do ano passado, ele declarou em uma entrevista à Vanity Fair que achava um “absurdo” ter que usar máscara no set de filmagem.