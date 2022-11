Xolo Maridueña beija Bruna Marquezine ao celebrar gol; fãs especulam namoro

Vídeo dos protagonistas de ‘Besouro Azul’ na final da MLS, nos Estados Unidos, viralizou; assista

Reprodução/Instagram/brunamarquezine Xolo Maridueña e Bruna Marquezine gravaram juntos o filme Besouro Azul



Os atores Bruna Marquezine e Xolo Maridueña assistiram juntos ao jogo entre Los Angeles FC e Philadelphia Union na final da MLS – principal campeonato de futebol dos Estados Unidos. Também estavam presentes no estádio o cantor Justin Bieber e sua mulher, a modelo Hailey Bieber. Durante a comemoração de um gol, Xolo deu vários beijos em Marquezine e o momento não passou despercebido. O vídeo repercutiu nas redes sociais e os fãs dos atores começaram a especular novamente um possível relacionamento. “O Xolo abraçando e dando vários beijinhos na Bruna comemorando a vitória do LAFC. Ai, meu Deus, eles namoram e namoram muito”, comentou uma pessoa. “Bruna e Xolo é mais real do que a gente pensava. Socorro”, escreveu outra. “Se Bruna Marquezine e Xolo Maridueña não estão namorando eu sou a Estátua da Liberdade. Olha esses dois”, acrescentou mais uma. Os atores se conheceram durante as gravações de “Besouro Azul”, longa da DC Comics. Xolo vive o personagem-título e Marquezine é seu par romântico, Jenny. O filme está previsto para estrear em 2023. Os atores têm demonstrado proximidade desde que começaram a trabalhar juntos, mas nunca confirmaram o affair. Em agosto, quando a atriz brasileira completou 27 anos, ela ganhou uma homenagem de Xolo. “Mesmo depois de filmar um filme inteiro juntos, você ainda me tolera, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos”, postou o ator na ocasião.

Celebrando! 🥳 Momento em que Xolo Maridueña e Bruna Marquezine comemoram um gol durante o jogo do LAFC, que aconteceu em 5 de outubro. pic.twitter.com/88GoyG8oNv — Xolo Maridueña Brasil (@xolombrasil) November 7, 2022

bruna e xolo é mais real do q a gente pensava socorroooooooo pic.twitter.com/KilF5e8ouI — pri🏁🌪 (@priscilav_pri) November 7, 2022

Xolo e Bruna dando beijinhos em câmera lenta pra vocês! 🔥💙 pic.twitter.com/Gv16IIt5To — xolozine fanbase ♥️ (@xoloebruna) November 7, 2022

O XOLO ABRAÇANDO E DANDO VÁRIOS BEIJINHOS NA BRUNA COMEMORANDO A VITÓRIA DO LAFC AI MEU DEUS ELES NAMORAM E NAMORAM MUITO 😭❤️❤️❤️🤏🏻🤏🏻🤏🏻pic.twitter.com/lB95vAXXAP — dra ana miranda é 13, é lula 🚩 (@paivizuando) November 7, 2022

Se Bruna Marquezine e Xolo Mariduena não estão namorando eu sou a estátua da liberdade. Olha esses dois 🤣🤣🙈🙈🥺🥺🤏🤏🤌🤌❤️❤️😍😍 pic.twitter.com/sSjG4CCkap — Erikkalux (@ErikalucianaSo1) November 7, 2022