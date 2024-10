Xuxa Meneghel é eleita uma das 100 mulheres mais sexy do mundo

Seleção é realizada por ex-leitores da extinta revista ‘Vip’, que tradicionalmente divulgava o ranking anual

A cantora e apresentadora Xuxa se apresenta no palco dos patrocinadores do evento durante o Rock in Rio 2024



Xuxa Meneghel, aos 61 anos, figura entre as 100 mulheres mais sexy do mundo, ocupando a 25ª posição nesta edição. Essa colocação representa uma descida em relação ao 22º lugar que ela alcançou no ano anterior. A seleção é realizada por ex-leitores da extinta revista “Vip”, que tradicionalmente divulgava a relação anual. A publicação deixou de circular em 2018. Reconhecida como a “Rainha dos Baixinhos”, Xuxa é uma das personalidades brasileiras mais icônicas. Sua trajetória profissional teve início no mundo da moda, onde se destacou como modelo. Com o passar dos anos, ela conquistou o coração do público, especialmente entre as crianças, por meio de seus programas de televisão.

A lista, que celebra a beleza e o carisma feminino, continua a atrair a atenção do público, mesmo após a descontinuação da revista que a promovia. A presença de Xuxa nesse ranking reafirma sua relevância na cultura pop brasileira, mesmo após décadas de carreira. A trajetória de Xuxa é marcada por sucessos em diversas áreas, incluindo televisão, música e cinema. Sua influência se estende além das telas, tornando-a uma figura admirada e respeitada no Brasil e em outros países.

