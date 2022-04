Xuxa recusou foto com fã apoiadora de Bolsonaro? Apresentadora se manifesta

Vídeo em que a artista debate com uma mulher sobre apoio ao atual presidente viralizou; assista

Reprodução/TikTok/apolodelucca2 Xuxa negou que se recusou a tirar foto com fã que apoia Bolsonaro



Um vídeo em que a apresentadora Xuxa Meneghel aparece debatendo com uma fã que, aparentemente, é apoiadora do atual presidente, Jair Bolsonaro, viralizou no TikTok e dominou as redes sociais nesta terça-feira,19 . A gravação foi feita há quatro meses, quando a eterna rainha dos baixinhos estava saindo do Prêmio Multishow, que aconteceu no Rio de Janeiro em dezembro de 2021. O vídeo foi divulgado esta semana com a seguinte legenda: “Xuxa nega tirar foto com seguidora bolsonarista”. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da apresentadora desmentiu a publicação e afirmou: “Xuxa tirou, sim, foto com a fã”. No vídeo, a artista aparece se ajeitando no carro quando é abordada por uma mulher que ela demonstra conhecer. “Ué, Tucca, veio falar comigo? Tu não é bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?”, perguntou a apresentadora, que já declarou que não apoia o atual presidente.

A fã indagou: “Eu falei isso? Eu falei isso para alguém?”. Xuxa respondeu: “Eu soube que foi”. A mulher então se defendeu: “Se alguém falou é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupos as pessoas falando, mas eu falei: ‘Bom, eu respeito ela, sempre respeitei e espero que ela respeite a minha decisão’. Não quero nem discutir com você sobre isso”. A apresentadora finalizou a conversa com a fã dizendo que o atual presidente é uma pessoa que fica contra o seu público e, nas redes sociais, muitas pessoas entenderam que a artista está se referindo aos fãs LGBTQIA+. Vale ressaltar que o vídeo não mostra Xuxa se recusando a tirar foto com a fã. Assista: