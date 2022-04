Xuxa revela que quer distância de algumas paquitas: ‘Nunca mais perto de mim’

Apresentadora explicou que considera essas antigas assistentes de palco ‘seres humanos falhos’

Xuxa não quer ter contato com algumas paquitas, mas não citou nomes



A apresentadora Xuxa Meneghel revelou que cortou relações com algumas das suas antigas assistentes de palco, que ficaram nacionalmente conhecidas como “paquitas”. Em um bate-papo com Sérgio Mallandro no podcast “Papagaio Falante”, a eterna rainha dos baixinhos não quis dizer quais foram as suas melhores paquitas, mas deixou claro que quer distância de algumas delas. “Todas são ótimas, maravilhosas, agora tem algumas que não quero mais para a minha vida, [não quero] nunca mais perto de mim, porque são seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia [elas] possam me dizer ‘eu me arrependo, eu errei’ e pode ser que eu venha a conversar”, declarou a apresentadora. Durante a conversa, a artista também disse que romper esses laços não foi algo difícil e explicou o motivo: “Tenho um defeito que é tirar as pessoas da minha vida com facilidade. Tenha certeza que no decorrer da minha vida as pessoas vão dizer: ‘Nossa, mas a paquita nunca mais esteve perto, você nunca mais falou [com ela]?’. Não era para estar [na minha vida], e assim vai ser”.