Xuxa revela que realizou uma fantasia sexual de Ayrton Senna; saiba qual

Apresentadora brincou que se ‘vingou’ pedindo para o piloto usar seu capacete durante o sexo

Reprodução/Globo Xuxa foi namorada do piloto Ayrton Senna, que morreu em 1996



A apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre uma fantasia sexual que realizou com o piloto Ayrton Senna (1960-1994). Durante participação no podcast “Papagaio Falante”, Sérgio Mallandro pediu para a eterna Rainha dos Baixinhos contar sobre um momento íntimo que teve com o piloto de Fórmula 1 e, sem pudores, ela contou: “Eu tive uma pessoa antes de estar com o Beco [apelido que deu a Senna] e contei para ele que na hora que eu fui transar com o cara, ele falou: ‘Canta Quem Quer Pão’. Para mim, isso foi uma coisa bem broxante. Eu pensei: ‘Carara, não estou acreditando que eu estou passando por isso’”.

Xuxa disse que contou para Senna como uma história engraçada e, em seguida, comentou que ele: “Que bom que estou contigo, que é uma pessoa conhecida, porque não terá isso de que está [se relacionando] com a [artista] Xuxa”. No entanto, quando foram ter relação sexual, a artista percebeu que o piloto também fantasiava em transar com a Xuxa apresentadora. “Na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo e colocar para cima como se fosse uma ‘xuxinha’. Eu olhei para ele e falei: ‘Você quer ficar com a Xuxa da televisão, com ‘xuxinha’ no cacelo e com a bota? Não tem problema, eu coloco a bota. E você, coloca o capacete?’. Foi para pagar com a mesma moeda. Ele colocou e na hora eu fiz ‘tananã, tananã’”, contou a apresentadora aos risos. Xuxa atualmente é casada com o ator e cantor Junno Andrade.