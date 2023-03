Xuxa surpreende ao revelar desejo de ir a uma casa de swing: ‘Gostaria antes dos 60’

Apresentadora, que está há 10 anos com Junno Andrade, também fez um desabafo sobre as críticas que recebe nas redes sociais por conta da sua aparência

Reprodução/GNT Xuxa Meneghel completa 60 anos no próximo dia 27 de março



A apresentadora Xuxa Meneghel, que completa 60 anos no próximo dia 27 de março, fez uma revelação picante ao participar do “Saia Justa”, do GNT”, na noite desta quarta-feira, 8. Ao falar sobre algo que queria de ter feito antes do próximo aniversário, a artista declarou: “Uma coisa que nunca fiz, mas que gostaria de fazer antes dos 60 e não consegui, porque vou fazer 60 agora, é ir a uma casa de swing”. A eterna Rainha dos Baixinhos explicou por que não conseguiu realizar esse desejo: “Eu comecei a namorar muito cedo e tive logo um relacionamento de seis anos, depois eu fiquei um tempo sem namorar, aí namorei mais dois anos. Depois tive um relacionamento e outro, aí a [minha] filha [veio]. Agora, estou com o Ju há 10 anos”. Antes de começar a namorar com o cantor Junno Andrade, Xuxa teve relacionamentos que foram muito visados. O primeiro deles foi com Pelé, que morreu em novembro do ano passado aos 82 anos. A apresentadora também se relacionou com Ayrton Senna, que morreu em 1994, e também com Luciano Szafir, que é pai de Sasha, única filha da artista.

Nas redes sociais, a apresentadora que marcou gerações com seus programas infantis precisa lidar com muitos comentários maldosos relacionados a sua aparência. Xuxa enfatizou que não vai se render a procedimentos estéticos só por causa disso. “Larga do meu pé! Antes dos 60 anos eu já falava o que eu queria, imagina depois dos 60 anos. Me deixem em paz! Eu só vou fazer plástica quando eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu quiser”, disparou. “Não precisa você dizer que eu estou velha, porque eu sei. Eu tenho espelho em casa. Mas também tenho um homem que fala para mim que eu estou gostosa. Pronto, acabou.” A artista comentou que a maioria das críticas que recebe são de mulheres e fez uma reflexão do porquê isso acontece: “As mulheres estão tão acostumadas a serem diminuídas pelos homens, que elas acham que também estão nesse direito. Ao invés de darmos as mãos, a gente se empurra, porque a gente sempre foi empurrada”.