Yasmin Brunet diz que amiga se curou de câncer com meditação e é criticada nas redes sociais

Reprodução/Instagram/yasminbrunet Yasmin Brunet foi alvo de críticas dos internautas após declaração sobre a cura do câncer através da meditação



A modelo Yasmin Brunet se envolveu em uma nova polêmica após participar do podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta. Durante a entrevista, a influenciadora disse que que uma amiga se curou de um câncer apenas com meditação. Segundo Brunet, a conhecida “se imaginava conversando” com os próprios órgãos todos os dias até que o tumor foi curado. “O corpo humano e a mente têm a capacidade de se curar sozinhos. Não existe isso de ‘você vai morrer’. Uma outra pessoa não pode determinar isso para você. Conheço uma pessoa, a Noemi, que se curou de câncer assim, numa meditação, uma coisa que ela fazia todo dia”, disse Brunet, que continuou: “Todo dia, antes de dormir, ela se imaginava muito pequena, entrando dentro da corrente sanguínea dela, conversando com todos os órgãos dela… É uma viagem muito maluca, mas eu sei de fato que funcionou com ela”. A declaração da modelo não foi bem recebida pelos internautas, que não pouparam críticas.

Confira algumas reações no Twitter: