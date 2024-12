Yasmin Brunet emagrece 15 kg após tratamento para lipedema e desfabafa: ‘Morria de vergonha’

Modelo descobriu que o lipedema é uma doença genética que afeta predominantemente mulheres, levando ao acúmulo descontrolado de gordura em áreas específicas do corpo

Reprodução/RedesSociais Yasmin Brunet compartilha do tratamento contra lipedema



Yasmin Brunet abriu o jogo sobre seu diagnóstico de lipedema e a jornada de emagrecimento que tem enfrentado. Nos últimos meses, a modelo conseguiu perder 15 kg, sendo 14 kg de gordura e 1 kg de massa magra. Em entrevista a ‘Vogue’ ela contou que sempre lidou com inchaço e dor nas pernas, mas até 2022, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu o lipedema como uma condição médica, sua situação era frequentemente confundida com problemas linfáticos, resultando em tratamentos que não surtiram efeito. A modelo descobriu que o lipedema é uma doença genética que afeta predominantemente mulheres, levando ao acúmulo descontrolado de gordura em áreas específicas do corpo, além de provocar inflamação crônica, que causa dor e desconforto.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Yasmin também identificou uma alergia severa ao glúten, que contribuía para o agravamento de sua condição. Durante sua participação no “BBB 24”, ela enfrentou episódios de compulsão alimentar devido ao estresse, o que resultou em um ganho de 10 kg e uma piora significativa em sua saúde. Com o intuito de ajudar outras mulheres que passam por dificuldades semelhantes, a influenciadora digital compartilha sua história e experiências. Muitas mulheres têm se identificado com sua luta, oferecendo apoio e solidariedade. Yasmin enfatiza que compreender o lipedema foi fundamental para que ela pudesse aceitar seu corpo de uma nova maneira e aprender a respeitar os sinais que ele apresenta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA