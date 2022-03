Youtuber Klebim é preso no DF por promover jogos de azar e lavagem de dinheiro

Esquema envolvendo rifas de carros se tornou lucrativo e movimentou R$ 20 milhões em dois anos; operação policial prendeu outros três envolvidos e apreendeu nove veículos

Reprodução/Instagram/klebim Kleber Moraes, o Klebim, foi preso em uma operação policial no DF



A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta segunda-feira, 21, quatro pessoas em uma operação para combater uma associação criminosa interestadual acusada de promover jogos de azar e fazer lavagem de dinheiro. O esquema era altamente lucrativo e estima-se que tenha movimentado R$ 20 milhões em menos de dois anos. Entre os detidos está o youtuber Kleber Moraes, também conhecido como Klebim. Ele soma mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e mais de 1,2 milhão de inscritos em seu canal no YouTube, o “EstiloDUB”. A associação criminosa que entrou na mira das autoridades está em atuação desde 2021 e, segundo informado pela Polícia Civil, era capitaneada por influencers, que promoviam rifas de carros no Instagram e no YouTube.

“Após cair no gosto dos seguidores, os veículos eram preparados com rodas, suspensão e som especiais, e os sorteios eram anunciados na internet. Como possuíam milhares de seguidores, as rifas eram vendidas com facilidade. Os valores angariados seguiam para contas de empresas de fachada e eram utilizados para aquisição de novos veículos, que eram registrados em nome de ‘laranjas’”, informou a polícia em nota enviada à Jovem Pan. Oito mandados de busca foram cumpridos pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos – DRF/Corpatri nas cidades de Brasília, Águas Claras, Guará e Samambaia.

Na operação, foram apreendidos nove veículos, entre eles uma Lamborghini/Huracan e uma Ferrari/458 Spider, sendo que cada um desses automóveis está avaliado em R$ 3 milhões. Além disso, também foi “sequestrada judicialmente” a mansão do líder da associação criminosa, cujo nome não foi divulgado, e R$ 10 milhões das contas dos investigados. Também foram apreendidos uma motocicleta e um jet-ski. Todas as medidas foram deferidas na Vara Criminal do Guará. A Jovem Pan entrou em contato com o escritório de Klebim, mas não obteve retorno.