Famosa por tutoriais de maquiagem, youtuber Nikkie de Jager revela ser mulher trans

Reprodução Nikki de Jager foi chantageada, mas resolveu "tomar seu poder de volta"



Nikkie de Jager, conhecida no YouTube, onde tem mais de 12 milhões de seguidores, por fazer tutoriais de maquiagem, usou sua plataforma para revelar que é uma mulher transgênero.

Em um vídeo intitulado de “I’m Coming Out” (Estou saindo do armário, em tradução livre), ela faz longo desabafo. “Hoje estou aqui para compartilhar algo com vocês que sempre quis dizer um dia, mas nas minhas próprias circunstâncias. Parece que essa chance foi tirada de mim, então hoje estou retomando meu poder”, afirmou.

“Quando eu era mais jovem, eu nasci no corpo errado, o que significa que sou transgênero”, contou. Ela ainda rejeitou qualquer tipo de rótulos e aproveitou para dar detalhes de sua história desde a infância, passando pelo apoio da família, da escola e mostrando entender até quem não entendeu sua situação.

Jager explicou que não falou nada antes porque não queria lidar com os rótulos que viriam com a revelação. No entanto, ela disse que não só sofreu bullying, mas que foi chantageada, sob ameaça de que contariam para seus fãs.

“No começo, foi assustador saber que há pessoas por aí tão más, que não respeitam sua verdadeira identidade… então para quem tentou me chantagear e pensou que poderia estragar minha vida com isso, essa é pra vocês”, rebateu, mostrando o dedo do meio.

No final, ela ainda deixou uma mensagem: “Se você se sentir encurralado e achar que não há saída, saiba que vai melhorar. Confie em mim, as coisas melhoram.”

Assista abaixo: