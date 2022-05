Youtuber perde licença para pilotar após causar acidente aéreo para viralizar na internet

Administração Federal de Aviação afirma que Trevor Jacob orquestrou seu pulo da aeronave; ele se manifestou dizendo que não imaginava essa repercussão

Reprodução/YouTube/Trevor Jacob Vídeo do youtuber Trevor Jacob pulando do avião tem mais de 2,5 milhões de visualizações



O youtuber norte-americano Trevor Jacob, está sendo acusado de premeditar um acidente aéreo para obter visualizações no YouTube. Em um vídeo publicado no dia 24 de dezembro de 2021, ele filmou o momento em que decidiu pular da aeronave que, supostamente, estava em pane. Na ocasião, ele estava sobrevoando Sierra Nevada, uma cordilheira na Califórnia. O departamento de aviação dos Estados Unidos, Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação) cassou a licença de Trevor e ele não pode mais pilotar. As autoridades alegam que, embora ele tenha dito que só pulou do avião após a aeronave apresentar problemas técnicos, a situação foi orquestrada.

Uma das evidências apresentadas é que o youtuber deveria ter tentando reiniciar o motor do avião, mas isso não foi feito. Ao ter a licença cassada, Trevor decidiu gravar um novo vídeo para o seu canal dando seu ponto de vista da história. Ele acusou a mídia de sensacionalismo e disse que não imaginou que postar um vídeo de uma aventura que viveu iria irritar tantas pessoas. “A comunidade da aviação tem sido muito dura comigo, então estou pensando em desistir completamente”, declarou Trevor ao devolver sua carteira de piloto pelo correio. O vídeo “I Crashed My Plane” (Eu Bati Meu Avião), considerada irresponsável pelas autoridades, possui mais de 2,5 milhões de visualizações na plataforma.

*Com informações do Estadão Conteúdo.