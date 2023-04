Zé Felipe ganha presente milionário de Virginia; confira

Cantor completa 25 anos nesta sexta-feira, mas já foi presenteado pela companheira; nas redes sociais, o artista celebrou o presente

Divulgação Aeronave foi dada como presente de aniversário para o cantor



A influenciadora e empresária Virginia surpreendeu seu marido Zé Felipe na véspera de seu aniversario com um presente inesperado: um jato particular. Mesmo com o aniversário do cantor sendo apenas na sexta-feira, 21, o presente foi entregue nesta quinta-feira, 20. A aeronave é um Citation Excel modelo 560 XL, da fabricante Cessna. De acordo com portais especializados, o custo do veículo é estimado em R$ 35 milhões. Segundo o piloto da família, a aeronave é bimotor e é considerada moderna, segura e versátil, sendo “perfeita” para voos em família. O jato conta com adesivos da família, com Zé Felipe, Virginia e as duas filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor. Nas redes sociais, Zé Felipe e Virginia compartilharam o presente. Eles irão para um voo direto para a cidade de Araxá, em Minas Gerais, onde o cantor se apresenta. “Esse avião é nosso!! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo”, escreveu Zé Felipe.