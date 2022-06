Zendaya faz declaração de amor a Tom Holland ao celebrar aniversário do ator

Intérprete de Homem-Aranha no universo Marvel completa 26 anos nesta quarta-feira, 1

Reprodução/Instagram/zendaya Zendaya fez um post em homenagem Tom Holland no dia do seu aniversário



A atriz Zendaya agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 1, ao fazer uma declaração de amor ao namorado, o ator Tom Holland. No Instagram, a protagonista de “Euphoria”, da HBO, postou uma foto ao lado do amado e escreveu: “Feliz aniversário para quem me faz mais feliz”. Nos comentários da publicação, Tom deixou vários emojis de coração. O intérprete de Homem-Aranha nos longas da Marvel completa 26 anos nesta quarta. Os atores assumiram um relacionamento em novembro do ano passado, mas desde 2017, quando contracenaram juntos em “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, há rumores de que eles estariam juntos. Em julho de 2021, o casal foi visto aos beijos dentro de um carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na ocasião, eles não quiseram comentar sobre o assunto. Posteriormente, à revista GQ, Tom declarou: “Uma das desvantagens de nossa fama é que a privacidade não está mais sob nosso controle. Um momento que você acha que é entre duas pessoas que se amam muito é, agora, um momento que é compartilhado com o mundo inteiro”.