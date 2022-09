Zilu mostra estrago causado na sua casa pelo furacão Ian: ‘Destrói tudo’

Ex-mulher de Zezé Di Camargo mostrou que o telhado que cobre sua piscina foi todo danificado

Reprodução/Instagram/zilucamargooficial Zilu mostrou que o furacão Ian destruiu o telhado que cobre a piscina da sua casa



A empresária Zilu Godoi, que mora na Flórida, Estados Unidos, mostrou como ficou a área externa da sua casa após a passagem do furacão Ian. Antes da tempestade começar, a ex-mulher de Zezé Di Camargo tirou as coisas que estavam na área da piscina, como uma televisão, um relógio de parede e boias. Durante a madrugada desta quinta-feira, 29, o furacão atingiu a região em que a mãe de Wanessa Camargo mora, e ela não conseguiu dormir. “Pensa num sono, estou destruída aqui, acabada, mas na hora que eu começo a querer dormir, vem aquele vendaval, barulho estrondoso nas portas, nos vidros. Impossível dormir, uma noite de terror. Toda a proteção da piscina já foi para os ares. Nunca tinha vivido isso aqui, é de dar medo mesmo. Coisa horrorosa, por mais que esteja protegida dentro de casa, é muito grande o medo”, declarou. Nesta manhã, Zilu mostrou um pouco dos estragos causados por esse fenômeno natural. Boa parte das telas que foram o telhado que cobre a piscina foram arrancadas com o vento e a lona da piscina foi parar na rua. “Gente do céu, que sujeira. Olha como destrói tudo”, comentou a empresária. Ela não conseguiu mostrar detalhes da área externa porque o vento continua forte e sua cobertura foi quase toda destruída. “Está chovendo ainda, não dá para ir lá fora fazer nada porque arrancou tudo [do telhado]”, finalizou. Assista: