Fãs criam ‘vakinha online’ para brasileira derrotada no Big Brother Itália; veja quanto já arrecadou

Apesar do apoio dos brasileiros, a modelo Dayane Mello conquistou o 4º lugar no ‘Gran Fratello Vip’; por causa de instabilidades no sistema de votação, internautas acusam a direção do reality de manipulação

Reprodução/Instagram A modelo Dayane Mello, de Santa Catarina, é a primeira finalista do 'Grande Fratello Vip'



Apesar de todo o apoio do público brasileiro, Dayane Mello acabou não vencendo a edição italiana do Big Brother, que chegou ao fim na última segunda-feira, 1º, depois de cinco meses de competição. Com o anúncio do resultado da votação, que durou cerca de 30 minutos e foi marcada por problemas técnicos enfrentados por parte dos brasileiros, os fãs da modelo natural de Santa Catarina resolveram se unir para ‘reparar os danos’ e criaram uma ‘vakinha’ online para doar 60 mil euros (R$ 407 mil reais) à participante. À Jovem Pan, Vanessa Tomaz — uma das organizadoras da campanha na internet — contou que a trajetória da brasileira no reality foi o que motivou a mobilização dos fãs para levantar a quantia. “A Dayane foi a verdadeira campeã porque foi uma pessoa sincera e autêntica. Ela foi a alma e o coração do programa do início ao fim”, disse. Nos primeiros cinco dias de campanha, os fãs conseguiram arrecadar cerca de R$ 55 mil.

Galera, ta rolando uma vakinha para um presente pra Dayane…

BORA AJUDAR ❤️❤️❤️ Campanha de arrecadação de fundos de DAYANE MELLO: Regalo d'amore per la nostra campionessa https://t.co/xx2pe6ODjm — sté perdida no percurso (@comentste) March 2, 2021

A dinâmica para definir o vencedor do ‘Gran Fratello Vip’ é bem diferente da que conhecemos na versão brasileira do reality. Por lá, os quatro finalistas do programa se enfrentam de dois em dois nos chamados ‘televotos flash’ (votação com 30 minutos de duração) e o mais votado de cada duelo acaba ‘eliminado’. Contrariando todas as pesquisas, Dayane ficou em 4º lugar no ranking geral e, para os brasileiros, foi vítima de manipulação por parte da produção e direção do programa. Segundo os internautas, o site e o aplicativo desenvolvidos para eleger o vitorioso saíram do ar justamente no duelo que definiria o futuro de Mello no reality e, assim, apenas os italianos conseguiram votar, via SMS. Ou seja, a ajuda dos brasileiros acabou sendo inútil. Depois da eliminação da modelo, o sistema voltou ao normal.

Embora não tenha levado o prêmio para casa, Dayane protagonizou um dos momentos mais marcantes e emocionantes do último programa ao vivo da edição. Depois de cinco meses de confinamento, a modelo reencontrou a filha de 5 anos no palco do reality. Segundo Dayane, proporcionar uma vida melhor para a menina é um dos principais motivos pelo qual ela topou participar do Big Brother. O momento foi compartilhado pelo perfil oficial do ‘Gran Fratello Vip’ nas redes sociais. Confira!

L'esatto momento in cui tutto l'amore del mondo esplode… ed il tempo sembra fermarsi. Dayane ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/SW1SRsY6p0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Já fora do reality, com o português ainda um pouco arranhado, Dayane mandou um recado especial para os fãs do Brasil e agradeceu o apoio durante toda sua passagem pelo Gran Fratello: “Muito obrigada do fundo do meu coração, eu vou ser eternamente grata”, disse. A recepção que a modelo recebeu depois da eliminação também pode ser medida pelo número de novos seguidores em suas redes sociais. No Instagram, por exemplo, Dayane ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores — sendo a participante do reality que mais ganhou fãs online entre os finalistas.