Flores, velas e tributos: Fãs homenageiam Taylor Hawkins em Bogotá

Homenagens aconteceram em frente ao hotel onde o baterista foi encontrado morto e durante o Estéreo Picnic, festival que receberia o Foo Fighters

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Buquês de flores, inúmeras velas, fotografias e banners estão entre os itens deixados em frente ao hotel



Fãs da banda Foo Fighters se reuniram em Bogotá, na Colômbia, neste sábado, 26, para uma homenagem a Taylor Hawkins. Buquês de flores, inúmeras velas, fotografias e banners estão entre os itens deixados em frente ao hotel onde o baterista foi encontrado morto na última sexta-feira, 25. Por sua vez, outros fãs escolheram lembrar a memória do músico com tributos. Nas redes sociais não é diferente: inúmeras declarações, vídeos e fotografias também marcam as homenagens ao baterista de 50 anos, natural de Fort Worth, no estado do Texas, que costumava cantar clássicos do rock como “Under Pressure”, do Queen e David Bowie, e “Rock and roll”, de Led Zeppelin. “Taylor Hawkins para sempre” dizia mensagem exibida nas telas do palco principal do Estéreo Picnic, festival que receberia apresentação do Foo Fighters. Embora a banda não tenha chegado a tocar, suas músicas ressoaram nos alto-falantes para um mar de fãs que também prestaram sua homenagem ao som de seus acordes, com um palco repleto de velas.

Veja registros das homenagens:

El main stage de FEP en estos momentos. pic.twitter.com/uoxTK8ymj1 — Pablo Acuña (@pabloacuna) March 26, 2022

Fans of the #FooFighters in #Bogota pay tribute to the band’s drummer Taylor Hawkins outside the Four Season’s hotel where he died Friday before a concert at the Estéreo Picnic music festival. #taylorHawkings #RIPTaylorHawkins pic.twitter.com/llbW3iYzQI — THE CITY PAPER (@citypaperbogota) March 26, 2022

Scene outside the Four Seasons Casa Medina Hotel in #Bogotá hours after Foo Fighter’s Taylor #Hawkins died hours before the rock band was scheduled to play at Estéreo Picnic festival. pic.twitter.com/8s1p51Tixq — THE CITY PAPER (@citypaperbogota) March 26, 2022

Uma homenagem para 'Taylor Hawkins' ao som de “My Hero” do Foo Fighters… o palco do festival colombiano Estéreo Picnic, onde a banda se apresentaria ontem, repleto de velas e a frase; "Taylor Hawkins para sempre". #Rock🤘 #RIPTaylorHawkins pic.twitter.com/DNjmEseLUQ — Canal do Rock🤘 (@CanaldoRock) March 26, 2022

*Com EFE