Fãs homenageiam Paulo Gustavo nas redes sociais; ator faria 43 anos neste sábado

Internautas citam os trabalhos do comediante e lamentam a morte pela Covid-19; no Rio de Janeiro, data do aniversário do artista vira Dia Estadual do Humor

Reprodução/Instagram/saoclementeoficial/07.05.2021 O esposo do ator, Thales Bretas, publicou um emocionante texto em memória do amado



O eterno intérprete da Dona Hermínia, o ator Paulo Gustavo está sendo lembrando em diversas homenagens de fãs, familiares e amigos neste sábado, 30, data em que faria 43 anos. Nas redes sociais, internautas citam os trabalhos do comediante e lamentam a morte do artista, ocorrida em 4 de maio, em decorrência de complicações da Covid-19. “Paulo Gustavo era um ser humano genial e um profissional absurdamente único de tão bom! Eu ainda não acredito que ele se foi, não cai a ficha. Hoje é ainda mais doloroso”, escreveu uma seguidora. “Ainda dói pensar que ele se foi”, disse outro. Além dos fãs, o esposo do ator, Thales Bretas, publicou um emocionante texto em memória do amado, com quem tem dois filhos.

“Obrigado por transformar o meu mundo e o de tanta gente! Obrigado pelo marido que foi, pelo pai que se tornou, pelo amigo, companheiro…. Pelo ser humano com quem tive a sorte de viver uma linda história! Você, realmente, não era desse mundo… e com certeza esse mundo nunca mais será o mesmo sem você”, diz parte da mensagem, compartilhada no Instagram. Neste sábado, o programa Vai que Cola, do Multishow, do qual Paulo Gustavo fazia parte, fará um episódio especial ao comediante. No Rio de Janeiro, o governo estadual sancionou uma medida que torna o dia 30 de outubro o Dia Estadual do Humor, em mais uma homenagem ao ator.

