Fátima Bernardes deixa o ‘Encontro’ para apresentar reality: ‘Sou inquieta’

Dança das cadeiras também inclui mudanças no programa ‘É de Casa’ e ‘Estúdio I’, da GloboNews

Reprodução/Encontro Fátima deixa o Encontro em junho



A Globo anunciou nesta quarta-feira, 13, que Fátima Bernardes deixará o “Encontro” para assumir o comando do The Voice Brasil. A apresentadora publicou um texto nas redes sociais e se despediu do programa que apresenta há dez anos. “Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no The Voice Brasil”, escreveu. “A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o Encontro permanecerá chegando à casa das pessoas com informação, pautas necessárias e diversão também. Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar. Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos”, acrescentou.

Patrícia Poeta e Manoel Soares vão substituir Fátima no “Encontro”. As mudanças começam a partir de junho. A dança das cadeiras na Globo também incluiu o programa “É de Casa”. Maria Beltrão, da Globonews, deixa o Estúdio I para assumir a apresentação do programa ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. Andre Marques e Ana Furtado deixarão o matinal. A jornalista Andreia Sadi ficará no comando do Estúdio I.