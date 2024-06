Fazenda de atriz Lúcia Veríssimo é atingida por incêndio

De acordo com a artista, o fogo teria sido iniciado por uma guimba de cigarro; devido à fumaça, atirz e o caseiro da propriedade precisaram de atendimento médico

A fazenda da atriz Lúcia Veríssimo foi atingida por um incêndio em Chiador, Minas Gerais. De acordo com a artista, o fogo teria sido iniciado por uma guimba de cigarro, o que resultou na necessidade de atendimento médico tanto para ela quanto para o caseiro da propriedade. Lúcia Veríssimo utilizou suas redes sociais para alertar sobre os perigos de jogar pontas de cigarro em áreas de mata, especialmente durante períodos de seca. A fazenda, localizada a 342 km de Belo Horizonte, teve uma parte significativa de sua vegetação nativa e áreas de pastagem consumidas pelas chamas. A sede da propriedade, situada no meio da floresta, esteve ameaçada pelo incêndio, que teria sido iniciado por jovens que estavam fumando no local. Tanto a atriz quanto o caseiro tentaram controlar as chamas antes da chegada dos bombeiros, porém acabaram sendo intoxicados no processo.

Uma ambulância foi acionada para prestar socorro aos dois envolvidos, que precisaram receber oxigênio devido à inalação de fumaça. A situação serve como alerta para a importância da prevenção de incêndios em áreas rurais e da conscientização sobre os riscos associados ao descarte inadequado de materiais inflamáveis.

