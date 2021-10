Feat? Juliette e Rodolffo gravam música juntos

Parceria, no entanto, dividiu a opinião dos fãs; enquanto alguns disseram apoiar a cantora, já que o sertanejo foi um dos principais incentivadores dela no ‘BBB’, outros foram contra

Reprodução/Instagram/juliette/irodolffo/ A ex-BBB publicou neste domingo, 3, um stories no qual aparece cantando ao lado da dupla sertaneja Israel e Rodolffo



Ao que tudo indica, Juliette e Rodolffo devem lançar uma música juntos nos próximos meses. A ex-BBB e agora cantora publicou neste domingo, 3, um stories em sua página oficial no Instagram no qual aparece cantando ao lado da dupla sertaneja Israel e Rodolffo. “Ju, seu mercado está abertíssimo. É sobre gratidão”, escreveu a maquiadora. No dia 2 de setembro, ela inaugurou a carreira com o microfone ao lançar um EP com seis faixas. ‘Diferença Mara’, uma das principais canções, já tem mais de quatro milhões de visualizações no Youtube.

A parceria, no entanto, dividiu a opinião dos fãs. Enquanto alguns disseram apoiar Juliette, já que Rodolffo foi um dos principais incentivadores da carreira dela na música dentro do confinamento, outros foram contra. “Não sei como João e Camilla, que sofreram muitas represálias por conta do Rodolffo, ainda conseguem olhar na cara da Juliette sendo amiga desse cara”, escreveu uma internauta, relembrando as polêmicas que o sertanejo teve com outras pessoas dentro do Big Brother Brasil. “Olha o reconhecimento pro Rodolffo véi,não tem como negar que ele era o maior incentivador lá dentro. É sobre isso, a juli é justa jamais negaria um convite do papi”, escreveu outra em apoio.

Confira reações dos fãs:

geeeeeeeeeente 🥺 não dá. Olha o reconhecimento pro Rodolffo véi,não tem como negar que ele era o maior incentivador lá dentro. É sobre isso, a juli é justa jamais negaria um convite do papi. pic.twitter.com/wz7AKxPqD4 — eita mulestia 🌗 (@estermsantos96) October 3, 2021

Rodolffo sempre apoiou a Juliette e quem discorda não pode ser considerado fã 🤨✨ https://t.co/JcvmtCZYKe — 𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗦 ⍣🌵 (@antenadapromo) October 3, 2021