Feriado em SP tem peça com Fernanda Torres, filme sobre Sidney Magal e Parada do Orgulho

Para quem deseja aproveitar ao máximo a programação de São Paulo durante o feriado de Corpus Christi, não faltam opções artísticas, teatrais, musicais e cinematográficas. Entre as atrações está a atriz Fernanda Torres, que sobe ao palco do Tokio Marine Hall para apresentar “A Casa dos Budas Ditosos”, monólogo inspirado no livro homônimo João Ubaldo Ribeiro. Dirigida por Domingos de Oliveira, a peça terá quatro apresentações na cidade. No cinema, Sidney Magal ganha uma nova cinebiografia inspirada em sua relação romântica com Magali, com quem vive há 40 anos. O filme estreia nesta quinta-feira (30).

Mais uma edição da Parada do Orgulho chega à Avenida Paulista e à Rua da Consolação no domingo, dia 2. Nomes como Pabllo Vittar, Filipe Catto e Gloria Groove estão entre as atrações. O Sesc Bom Retiro recebe a exposição “Ars Sonora – Hermeto Pascoal”, que explora a faceta das artes plásticas do “bruxo”, como o multi-instrumentista é carinhosamente conhecido. Na mostra, itens como panos de prato, toalhas de mesa e chapéus, transformados em partitura ou poesia nas mãos do artista, poderão ser vistos pelo público.

Shows

Tiago Barbosa canta Milton Nascimento

30/05, quinta, 18h – O cantor e ator Tiago Barbosa interpretou Milton Nascimento no musical que homenageou os 80 anos de carreira do artista, “Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem”, e, agora, volta a homenagear Milton nos palcos em um show único e gratuito. O projeto Tiago Canta Milton explora grandes sucessos do cantor, como “Clube da Esquina nº2”, “Maria, Maria” e “Nada Será Como Antes”. O musical “Clube da Esquina” foi assistido por grandes artistas do cenário nacional, como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Tony Ramos e o próprio Milton. Como ator, Tiago também participou de espetáculos como “Cinderella”, “Kinky Boots”, em Madrid, e montagens brasileira e espanhola de “O Rei Leão”. Onde: Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos pelo site).

Anna Tréa

30/05, quinta, 18h30 – Conhecida por ter feito parte da banda de Emicida e do programa Conversa com Bial, a cantora volta de um período em Barcelona para uma turnê no Brasil. Lá, chegou a participar do The Voice Espanha. Anna fará uma apresentação no Sesc Pompeia para cantar músicas autorais, como as do álbum “Clareia”, de 2016, e versões de canções que marcaram sua carreira, como “Olhos Coloridos”, de Sandra de Sá, e “September”, do Earth, Wind and Fire. No show, a artista ainda fará o lançamento de uma nova música autoral, “Axé de Ouro”. Onde: Comedoria do Sesc Pompeia – R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 50.

J. Velloso canta Maria Bethânia

30/05, quinta, 20h – O cantor J. Velloso faz uma apresentação em homenagem à tia, Maria Bethânia, Encanto. Atualmente, Bethânia é tema de uma Ocupação no Itaú Cultural, onde o show será realizado. No repertório, o artista traz canções como “Búzios”, “Hino À Nossa Senhora da Purificação” e “Calmaria” para traçar uma perspectiva afetiva da relação familiar que influenciou a sua obra. Onde: Itaú Cultural – Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos pelo site).

Micareta São Paulo

30/05, quinta; 31/05, sexta; 15h às 8h – No final de semana da Parada do Orgulho, ocorre mais uma edição do Micareta São Paulo, festival dedicado ao público LGBT+. Dentre as atrações confirmadas, está Ivete Sangalo, Gloria Groove, É o Tchan, Claudia Leitte e Pedro Sampaio. A cantora Joelma ainda fará um show com a participação do mexicano Christian Chávez, do grupo RBD. Onde: Arena Pinheiros – Av. Eng. Billings, 2300, Jaguaré. Quanto: R$ 130/R$ 650.

Semana da Música Italiana

01/06, sábado, 21h30 – A banda ítalo-brasileira Selton, destaque da cena indie, se apresenta na segunda edição da Semana da Música Italiana, no Sesc Pompeia. Conhecido por mesclar sonoridades brasileiras com um folk no estilo europeu, o grupo é formado por Ramiro Levy, Daniel Plentz e Eduardo Stein Dechtiar. Eles apresentam músicas de seu último álbum, Gringo. Onde: Sesc Pompeia – R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 50.

Parada do Orgulho

02/06, domingo, 10h – A 28ª edição da Parada do Orgulho ocorre em São Paulo neste final de semana. Neste ano, o tema será “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+”. Dentre as atrações confirmadas, está Pabllo Vittar, Banda Uó, Tiago Abravanel, Filipe Catto e Gloria Groove. Onde: Avenida Paulista e Rua da Consolação. Quanto: Grátis.

Teatro

A Casa dos Budas Ditosos – Fernanda Torres traz para São Paulo o monólogo “A Casa dos Budas Ditosos”, uma adaptação do romance de João Ubaldo Ribeiro. No espetáculo, a atriz interpreta uma mulher de 60 anos que detalha experiências sexuais que teve ao longo da vida. Serão apenas quatro apresentações, de quinta a domingo. A direção é de Domingos de Oliveira. Onde: Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1281, Várzea de Baixo. Quando: De 30/05 a 02/06. Quinta, sexta e sábado, 21h30; domingo, 19h. Quanto: R$ 250/R$ 320.

Copo Vazio – A primeira adaptação teatral de “Copo Vazio”, livro de Natalia Timerman, chega aos palcos. O espetáculo explora o abandono, a responsabilidade afetiva e a superficialidade dos relacionamentos contemporâneos a partir de uma experiência de Natalia com um ghosting. O termo é usado para designar um término repentino. Na peça, os atores Carolina Haddad e Vinícius Neri alternam passado, presente e futuro para conduzir às sensações vertiginosas da protagonista. A dramaturgia é de Angela Ribeiro e a direção, de Bruno Perillo. Onde: Sesc Belenzinho – R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Quando: De 31/05 a 23/06. Sextas e sábados, 21h30; domingos, 18h30. Quanto: R$ 40.

Eu Sou Um Monstro – A segunda temporada da peça com Fause Haten chega a São Paulo. O espetáculo é inspirado em um acontecimento da vida de Francis Bacon. O pintor, na véspera de abertura de uma exposição, encontrou o namorado morto. Para não “atrapalhar” o evento, deixou o corpo no mesmo lugar. Onde: Teatro Vivo – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Quando: De 25/05 a 30/06. Sábados, 20h; domingos, 18h. Quanto: R$ 100.

Musical

It’s Me: Elton – O espetáculo “It’s Me: Elton” traz um período difícil da trajetória de um dos maiores nomes da música, Elton John, aos palcos. O musical acompanha os dias do artista no Hospital Luterano durante uma reabilitação contra o vício em cocaína. No palco, três atores-músicos, Gustavo Mazzei, Lívia Cubayachi e Pedro Ruffo, apresentam canções icônicas da carreira de Elton, como Your Song e Rocket Man. A trama explora a relação do músico com personagens como o pai, Stanley, o melhor amigo, Bernie Taupin, e o ex-namorado, John Reid. A direção é de Daniela Stirbulov e a direção musical, de Gui Leal. Onde: Teatro Commune – Rua da Consolação, 1218, Consolação. Quando: 31/05, sexta, 21h. Quanto: R$ 100.

Dança

E Nunca As Minhas Mãos Estão Vazias – O espetáculo toma como ponto de partida um poema da escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen declamado por Maria Bethânia: “Apesar das ruínas e da morte/ Onde sempre acabou cada ilusão/ A força dos meus sonhos é tão forte/ Que de tudo renasce a exaltação/ E nunca as minhas mãos ficam vazias”. A coreografia e a direção são de autoria de Cristian Duarte, da companhia Cristian Duarte Em Companhia. “E Nunca As Minhas Mãos Estão Vazias” faz parte do projeto Kintsugi, uma referência a uma arte japonesa em que peças de cerâmica são reparadas com ouro. Onde: Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93, Pompeia. Quando: De 30/05 a 09/06. Quintas a sábados, 21h; domingos, 18h. Dia 30/05, quinta, às 18h. Quanto: R$ 50.

Exposição

Ars Sonora – Hermeto Pascoal – O multi-instrumentista Hermeto Pascoal ganha uma exposição para explorar uma de suas facetas menos conhecidas do grande público: a de artista visual. “Ars Sonora – Hermeto Pascoal” leva itens como panos de prato, toalhas de mesa e chapéus ao Sesc Bom Retiro. Nas mãos do bruxo, como é carinhosamente conhecido, tudo vira partitura ou poesia. Onde: Sesc Bom Retiro – Alameda Nothmann, 185 – Campos Elíseos. Quando: De 29/05 a 03/11. Abertura no dia 28/05, às 19h. Quanto: Grátis.

Arte Subdesenvolvida – A exposição questiona o termo “subdesenvolvimento”, usado para se referir a países econômica e socialmente vulneráveis a partir dos anos 1930. A mostra, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP), traz obras feitas entre 1930 e 1980, quando a nomenclatura deixou de ser usada – à época, expressões como “emergentes” ou “em desenvolvimento” surgiram. Dentre os artistas que possuem obras expostas, está Candido Portinari, Paulo Bruscky e Daniel Santiago. A curadoria é de Moacir dos Anjos. Onde: CCBB SP – Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quando: De 29/05 a 05/08. Quanto: Grátis (ingressos disponíveis no site).

Paisagens Peruanas – O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe a exposição “Paisagens Peruanas”, feita em parceria com o Consulado Geral do Peru. Ao todo, são 27 fotografias de cidadãos peruanos coletadas pelo Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado Peruano (SERNANP). Onde: MIS – Av. Europa, 158, Jardim Europa. Quando: De 29/05 a 09/06. Quanto: Grátis.

Cinema

Meu Sangue Ferve por Você – Nesta quinta-feira (30), a cinebiografia romântica de Sidney Magal chega aos cinemas. “Meu Sangue Ferve por Você” explora o relacionamento dele com Magali, com quem o artista vive há 40 anos. No longa, Magal é interpretado por Filipe Bragança e Magali, por Giovana Cordeiro. A direção é de Paulo Machline. Onde: Nos cinemas. Quando: A partir de 30/05.

