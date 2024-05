Festa do Livro da USP começa nesta quarta e traz desconto mínimo de 50%

Evento, que está em sua 12ª edição, reúne 52 editoras, que oferecem descontos mínimos de 50% sobre o preço de capa dos livros

Marcello Fim/Estadão Conteúdo Além da venda de livros, o evento tem programação de mesas de conversa e palestras; entrada é gratuita



A Festa do Livro da USP Leste será realizada nos próximos dias 8 e 9 de maio. O evento, que está em sua 12ª edição, reúne 52 editoras, que oferecem descontos mínimos de 50% sobre o preço de capa dos livros. A feira acontece na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP), das 9h30 às 21h. A entrada é gratuita. Além da venda de livros, o evento conta ainda com uma programação de mesas de conversa e palestras sobre os mais diferentes temas, de mídias sociais à desigualdade social. A lista de editoras participantes inclui alguns dos maiores grupos editoriais do País, como Companhia das Letras, Record e Intrínseca. Também é a chance de comprar livros acadêmicos por um preço mais acessível nos estantes da anfitriã Edusp e da Editora Unesp, por exemplo. Editora 34, Todavia e WMF Martins Fontes são outras participantes.

Para saber quais livros serão comercializados na feira e os valores, basta acessar o site e conferir a lista de títulos oferecidos por cada umas das editoras participantes. A entrada para visitação da feira é feita exclusivamente pela portaria 1 (P1). É possível chegar ao campus da universidade pela estação USP Leste, da linha 12-Safira da CPTM, ou por meio das linhas de ônibus municipais que circulam pela região.

*Com informações de Estadão Conteúdo