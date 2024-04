Festa do Peão de Barretos terá show internacional e grandes nomes do sertanejo; confira as atrações

Cantor norte-americano Cody Jonhson é uma das sensações da música country; evento também terá Luan Santana, Maiara e Maraisa, Simone Mendes, entre outros

João Pedro Martins Chitãozinho & Xororó



Barretos anunciou nesta sexta-feira (19), parte da lineup dos shows que farão parte da grade de apresentações da maior festa sertaneja do Brasil e da América Latina. A festa ocorre entre os dias 15 a 25 de agosto no Parque do Peão e conforme os organizadores, a expectativa é que mais de 900 mil visitantes compareçam no evento. Entre os nomes internacionais estão o cantor country norte-americano Cody Jonhson, que fará uma única apresentação no país na arena barretense. “Esperamos uma edição surpreendente em diferentes aspectos, mas, principalmente, em relação à entrega de um evento de muita qualidade para o público. Estamos muito felizes com areceptividade do público em relação a pré-programação musical. A venda de ingressos já supera as projeções”, diz Hussein Gemha Júnior, presidente de Os Independentes.

Entre os shows brasileiros anunciados estão a dupla Chitãozinho & Xororó, César Menotti & Fabiano (embaixadores da edição), Luan Santana, Zezé di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Maiara & Maraísa, Daniel, Matogrosso & Matias, Simone Mendes, Edson & Hudson, Ana Castela, Luan Pereira, Lauana Prado e ainda um show exclusivo: Os Menotti 20 anos – Especial Embaixadores, entre outros nomes do mundo sertanejo.

O evento acontece no Parque do Peão, um local com 2 milhões de metros quadrados e que comporta os 5 palcos que recebem as atrações. A festa acontece 24 horas por dia e conta com visitantes do Brasil e do mundo, alguns até mesmo acampam e se hospedam pelo camping. “A Festa abre no dia 15 e os portões só se fecham após a final de tudo, no dia 25. Ou seja, o Parque tem atrações 24 horas por dia nestes 11 dias”, conta Hussein.

Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos pelo site oficial e os preços variam conforte o setor desejado, sendo camarotes, pista e arquibancada. O ingresso mais caro chega a custar R$ 2.190,00 (Stage Prime – lado B).