Festival Coachella é adiado para outubro por causa do coronavírus

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Evento será realizado nos dias 9, 10 e 11 e 16, 17 e 18 de outubro



O Coachella Valley Music and Arts Festival anunciou nesta terça-feira (10) que o evento foi adiado para outubro de 2020 por causa do surto do novo coronavírus. O festival, que iria ocorrer em abril, será realizado nos dias 9, 10 e 11 e 16, 17 e 18 de outubro.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa Goldenvoice, que produz o festival, não deu mais informações sobre alterações no line-up. Subiriam ao palco artistas como Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean e as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar.

“Enquanto essa decisão vem num tempo de incerteza global, levamos a segurança de nossos convidados, equipe e comunidade muito a sério”, diz a nota. “Pedimos a todos para seguirem as regras e protocolos das autoridades de segurança.”

A medida foi tomada seguindo recomendações das autoridades do condado de Riverside, onde o evento é realizado, no estado da Califórnia.

O festival de música country Stagecoach, que seria realizado em seguida, também foi adiado. Todas os ingressos valerão para as novas datas. Fãs que não puderem comparecer serão reembolsados.

Diversos eventos importantes já foram cancelados por esse motivo, como o SWSX (South by Southwest) e o Ultra Music Festival.

* Com informações do Estadão Conteúdo