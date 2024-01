Filme de Britney Spears chega ao catálogo da Netflix em fevereiro – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O filme “Crossroads: Amigas para Sempre” fala sobre três amigas que fazem uma viagem de carro pegando carona pelos Estados Unidos, e durante o trajeto fazem descobertas sobre si mesmas e a relação de amizade entre elas. O filme estará disponível no dia 15 de fevereiro.

Tarcísio e Nunes anunciam novas medidas para o centro da capital

Desde que o governador do estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas declarou apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes nas eleições deste ano, os dois estarão juntos pela quinta vez este ano. No dia 25 de janeiro, a ideia é que Tarcísio e Nunes estejam no centro da capital, anunciando medidas de revitalização da região.

21 estados e o DF estão em alerta devido as chuvas



O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para 21 Estados brasileiros e o Distrito Federal para a ocorrência de chuvas intensas nesta terça-feira. Os avisos variam entre entre amarelo, indicando potencial para chuvas, e laranja, que aponta perigo iminente, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais.

Rodriguinho ameaça agredir participante no ‘BBB 24’



O cantor Rodriguinho, participante do BBB 24 causou polêmica nesta madrugada ao afirmar que agrediria Davi caso ele se aproximasse. “Eu vou bater nele, saio por expulsão, não tem problema nenhum”, declarou o cantor após o “sincerão”, quadro que acontece toda segunda-feira com os emparedados e o líder.